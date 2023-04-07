執委會表示，這些規定將鼓勵航空業在近期內減少碳排；但是部分提議將某些飛機列為綠色環保飛機，招致環保活動人士的批評。

此一決定也引起了歐盟執委會的內部分歧意見，一些官員呼籲，如果航空投資符合嚴格的環境標準，那麼應該加入航空的投資；而另一些官員則提出反對。認為不應為碳排放較高的產業頒發氣候友好標識。

歐盟執委會表示，在航空租賃業、製造業、客運和貨運飛行的某些投資，將被納入氣候友好此一分類，並被歸類為有助應對氣候變遷。

歐盟執委會說，目前缺乏零碳排飛機，以及大量的永續燃料，所以航空業需要制定規則，以鼓勵業者轉換使用高效的飛機，在零碳排技術出現之前，短期內能減少碳排。

氣候活動人士則提出批評，認為允許使用化石燃料的飛機被貼上氣候友好型標籤，不是完善的環保規定。

目前正在制定的歐盟分類法，希望能劃分出經濟上有哪些部分，可以被界定為環境永續的投資，目的是將資金注入那些對氣候變遷貢獻最大的經濟部門。