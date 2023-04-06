大陸觀察者網報導，歐洲飛機製造商空中巴士公司（空巴）執行長福里（Guillaume Faury）6日表示，該公司將在中國大陸開設第二條飛機總裝線，使空巴在大陸產能翻倍。

路透報導，福里已於6日當天在北京公開簽署一份《一般條款協定》。該協定包括兩項內容，除明確在天津增設飛機總裝線外，還包括對此前商議的中國客機訂單的正式確定。

4月6日，法國總統馬克龍正在北京訪問，由60名商界領袖組成的代表團陪同他訪中，福里正是其中一員。

法新社報導，福里在6日對記者表示，「隨著中國市場不斷發展，對我們來說，為中國的航空公司以及該地區的其他一些客戶提供本地服務非常有意義。」

目前，空巴在天津已設有一條總裝線，這也是空巴A321在歐洲以外的首條總裝線。2022年7月，空巴天津A320總裝線將啟動適配升級改造工作，將生產能力擴展至A321飛機，這也是該條總裝線自2008年投入運營以來首次進行的大型升級改造。

今年3月24日，在空巴天津A320總裝線，首架在中國完成總裝的空巴A321飛機正式交付給航空公司。

綜合路透等外電消息，福里6日宣布，將在天津新建第二條A320系列飛機總裝線，預計2025年完成。這條生產線完成之後，空巴在中國的飛機產能將翻倍，大陸國內工廠的產能也將占到空巴全球產能的20％。

此外，福里也於當天在北京公開簽署了一份「一般條款協議」，正式確定了在大陸增設飛機總裝線的內容，也將此前商議的中國客機訂單正式寫進合約。不過，該協定所涉及的客機訂單數量暫未公開。

路透社曾於4月3日引述政府和行業消息人士報導稱，空巴正在同中國談判新一輪飛機訂單 。據報導，馬克宏方面一名官員表示：「談判正在進行中。」該官員補充稱，法國公司達成的任何協議都不會僅僅只是對此前宣布消息的「重新包裝」。另一業內消息人士表示，談判中有幾個需要變動的部分，細節尚未正式敲定。

在6日的報導中，路透引述業內消息人士說法稱，在馬克宏訪華期間，空巴仍在繼續就新飛機訂單進行談判，但預計不會立即宣布。

近年來，中國在飛機進口方面，對歐洲的空巴「有所傾斜」。去年7月，中國三大航空集團一口氣採購292架空巴飛機，這不僅是空巴公司有史以來最大的訂單之一，鞏固了空巴在華市場地位，還對其競爭對手美國波音公司造成巨大衝擊。

值得一提的是，4月5日，馬克宏在抵達北京後的首場演講中，強調歐洲絕不能與中國脫鉤，駁斥了有關中西方之間緊張關係「不可避免地呈螺旋式上升」的說法。

馬克宏，人們還有一種印象是，對中國經濟脫鉤已經開始，我們別無選擇，唯一還有疑問的是速度多快，力度多大。對此，他明確表示：「無論如何，我不相信，也不願相信存在這種情況。」

馬克宏強調，降低風險並不意味著切斷與中國的貿易聯繫，法國仍將「積極致力於繼續與中國保持商業聯繫」。馬克宏表示，「（中國）與歐盟存在競爭關係，我們完全承認這一點，但我們也知道，有一些重大的國際問題需要我們共同解決。」