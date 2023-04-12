國際貨幣基金（IMF）的經濟學家表示，中國經濟反彈強勁，成為全球經濟亮點，然而，中國經濟面臨的風險之一仍來自房地產行業，中國政府須確保其不會拖累中國經濟增速。

第一財經報導，世界銀行集團和IMF春季年會開幕前夕，IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）在回答記者有關中國經濟重啟的提問時表示，中國的快速重啟正在帶來強勁的經濟反彈，並成為2023年的全球經濟的亮點之一，「這一點非常明顯且非常重要」。

古林查斯表示，或是出於家庭和消費方面的謹慎行為，迄今為止中國經濟重啟對消費的提振似乎略低於預期，但經濟重啟的貢獻及其對全球成長的正向溢出效應是毋庸置疑的。

IMF世界經濟研究部門主管李伊（Daniel Leigh）補充解釋道，與過去更多地由投資拉動的成長相比，這次的反彈更大程度上集中在國內服務業，加之對中國經濟的中期預測趨於溫和，因此其所帶來的區域性溢出效應與以往的預期有所不同。

在最新公佈的《全球經濟展望》報告中，IMF預期今明兩年全球經濟增速分別為2.8％和3.0％，較1月的預測值均下調0.1個百分點。IMF維持了對中國經濟今年5.2％的增速預測不變。

古林查斯表示，中國面臨的通膨壓力仍相當溫和，並預測今明兩年通膨增幅分別為2％和2.2％。

展望未來，古林查斯提示中國經濟面臨的風險之一仍來自於房地產行業，並表示希望看到更多措施的推出，以確保房地產行業不會在未來拖累中國經濟增速。