葉倫在記者會上反駁了國際貨幣基金（IMF）稍早前提出的警告。該組織表示，和金融緊張局勢有關的風險已經升高。

IMF在其最新的全球經濟展望報告中略微下修2023年全球增長預測，並警告金融體系陷入動盪可能導致經濟產出跌至接近衰退的水準。但葉倫表示，我對全球經濟情勢不會過度消極，「我認為我們應該正面一些」。

在談到國內經濟時，葉倫表示，美國的表現極為出色，就業增長仍然穩健、通膨正逐漸降溫而消費者支出強勁，所以我不認為經濟會衰退，當然，這仍然是一個風險。

她並表示上個月美國兩家銀行倒閉後，她沒有看到出現信貸緊縮的證據，儘管有這個可能性。她表示，美國銀行體系仍然穩健，擁有雄厚的資本和流動性部位，且全球金融體系在2008年金融危機已經做出重大改革，現在體質強韌。

葉倫表示，全球經濟比去年秋天所預測的情況好，能源和食品價格已經穩定下來，供應鏈壓力則持續緩解，「儘管如此，我們對全球經濟面臨的下行風險仍然保持警惕」。她並表示，對俄羅斯原油設定價格上限有助於穩定全球能源市場，同時減少俄羅斯的主要收入來源，而終止這場戰爭對全球經濟而這才是最大的幫助。

在談到美中關係時，葉倫表示她仍然希望訪問中國，以維持暢通的溝通管道，但她並未透露相關細節。她並表示將號召國際合作夥伴繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，並繼續向俄羅斯施壓，透過制裁等措施來終止這場戰爭。