不少女生外出都會將自己打扮得票漂亮亮出門，不僅在眼睛、嘴唇、臉龐塗抹化妝品，甚至還有為了讓鼻子立體感些，而在鼻子打上鼻影；大陸有名女子和媽媽去看了中醫，看診的老中醫師在她的臉上端詳許久，寫下幾行字，而她指認出4個字「鼻頭發灰」，後來看診完媽媽拿了診斷書卻提醒她，「年輕人不要太放縱要會克制」，才得知診斷書上寫著，但卻讓她哭笑不得。

大陸有名女子在社群平台發文，她表示日前和媽媽去看中醫，老中醫師對著她的臉端詳了許久後，並在診斷書上寫下了幾行字，由於老中醫師的字跡不易辨識，她僅能勉強認出4個字「鼻頭發灰」，她心想是不是最近熬夜熬太多了才會這樣，後來走出診療室，對著鏡子一照，原來老中醫師說的「鼻頭發灰」，而是她早上精心畫了半小時的鼻影。

女子和媽媽去看中醫，老中醫師看了她「鼻頭發灰」，後來也提醒「腎氣弱房事過多」，然而，她看了自己鼻子後卻哭笑不得。（翻攝自微博）

後來她請媽媽拿診斷單，上頭寫著「腎氣弱，房事過多」，媽媽還特別像她交代「年輕人不可以太過放縱，要學會克制」，她看著媽媽一臉過來人的表情，心想「這下真的解釋不清楚了...」。

消息在網路上曝光後，笑翻一票網友表示「這個故事告訴我們，看中醫一定要素顏，不能畫蛇添足」、「看來下次看中醫必須要素顏，才能讓醫生好做判斷」、「確實畫得過黑了」、「中醫師草率了，沒想到現在女孩子還往鼻尖抹東西」、「中醫也有敗給化妝的一天，看走眼了啊」、「漲知識了，原來鼻尖太灰有這個原因」。