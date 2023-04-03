國內新冠疫情趨緩，全民防疫強度不如往昔，胸腔內科醫師蘇一峰不敢大意，沒想到遭病患投訴，認為醫師看診時距離太遠，讓他感到十分無奈，感嘆疫情期間醫護人員保護自己何罪之有，不值得拿性命去賭。

蘇一峰3日在臉書發文表示，自己接到轉診病患投訴單，內容提及疫情已經解封，連診所醫生都會看一下患者喉嚨或聽診，不滿蘇醫師看診坐很遠，還全副武裝、沒有問診，感覺很害怕被傳染，批評會怕就不要當門診醫師，轉職上電視節目就好。

蘇一峰對此解釋，自己都會仔細門診，有門診記錄可供參考，疫情期間醫護人員本來就要保護自己，「門診看一個病人才拿一百元，要拿性命去賭，不值得」。

不少網友也留言力挺，「醫師真的辛苦了，這年頭還要應付刁民」、「下次搞不好投訴醫師笑容不夠甜」、「去其他醫院，胸腔科的配備比較齊全，病患坐的位置的確也比較遠，不是只有蘇醫生這樣」、「醫生只有保護好自己，才能保護下一個病人，謝謝蘇醫師」。