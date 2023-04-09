中共在總統蔡英文出訪結束後隨即宣布軍演。蔡總統8日在總統府聽取國安簡報並透過臉書表示，政府都有即時掌握台海周邊安全情勢，國軍和國安單位也正24小時堅守崗位，守護國家安全。

她說，民眾可以安心，也請給國軍和海巡最大的支持，台灣會和世界上所有熱愛民主的夥伴站在一起，共同負起確保區域穩定繁榮的責任。

包括國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥以及總統府副秘書長黃重諺、張惇涵等人都有參與會議。

另外，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率團訪台，蔡總統7日返抵台灣後，昨天中午在台北賓館設宴款待訪團。

蔡總統昨晚也透過臉書表示，美國國會長期以來都是推動台美關係發展的關鍵力量，尤其麥考爾所領導的外交委員會，更扮演重要的角色。

她說，美國眾議院剛開議，就以壓倒性比數通過「台灣保證落實法」，另外包括2023會計年度的「國防授權法」、「綜合撥款法」等，都納入了多項強化區域安全合作、支持台灣提升防衛戰力的倡議，這是美國國會跨黨派合作，以立法的方式，實踐對台灣安全的承諾。

蔡總統指出，如同麥考爾所說，全球民主陣營應該團結一致，台灣也會持續跟美國及理念相近的國家合作，共同捍衛民主自由的價值。（編輯：施施）1120409