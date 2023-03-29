國內規模最大、總獎金最高的「第一金控正新瑪吉斯盃」全國網球團體錦標賽，將於5月26日到28日在彰化員林運動公園火熱開戰，在第一金控及正新橡膠公司長期支持贊助下，賽事已邁入第12年，今年總獎金上看新臺幣44.6萬元。

國內網壇具指標性的第一金控正新瑪吉斯盃，參賽選手橫跨各年齡層，包含青少年組就有10歲、12歲、14歲、16歲組排名賽，加上大專乙組、公開組及壯年組等，預計將有上千位網球好手齊聚一堂，角逐冠軍頭銜。

今年賽事特別邀請「亞運金牌」易楚寰以及有「網球界謝霆鋒」封號的蘇鈺翔兩位選手擔任代言人。易楚寰多次披上國家隊戰袍，2010年代表我國出征廣州亞運，並拿下男團金牌殊榮；蘇鈺翔曾贏得2010年全國青少年網球排名錦標賽冠軍、2014年亞大區世界青少年網球錦標賽冠軍，2020年因個人興趣參加歌唱節目，並榮獲總決賽季軍佳績，易、蘇兩人將在5月27日開幕典禮後進行「跨世代對決」球星表演賽，蘇鈺翔也會獻唱。

歷經新冠肺炎疫情，第一金控正新瑪吉斯盃強勢回歸網球賽事行事曆，本次賽事在報名期間舉辦「線上抽獎」和「揪團回娘家」贈獎活動，線上抽獎提供一般民眾參與，揪團回娘家則回饋歷年曾報名參賽的球友，在賽前完成指定任務，即可於賽事現場參加輪盤抽獎，帶走限量好禮。