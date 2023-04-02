世界羽聯BWF超級300系列西班牙羽球大師賽，2日進入決賽日，女單決賽世界排名第12的印尼選手東宗（GREGORIA MARISKA TUNJUNG），展現了出色的一面，兩局比賽總共只被對手拿到16分，短短29分鐘以21比8、21比8擊敗世界排名第11的印度好手辛度（PUSARLA V. SINDHU），東宗收下個人生涯首座超級系列賽女單冠軍，也是生涯對辛度首勝。

東宗這座冠軍得來絕不僥倖，4強賽力抗3局擊敗3屆世錦賽金牌及2016里約奧運金牌、西班牙名將馬琳（Carolina Marin），決賽再挫拿過1面世錦賽金牌、里約奧運銀牌、東京奧運銅牌的辛度，連續讓兩位名將敗在她的拍下。

這次吞敗之前，辛度過去對東宗沒輸過，擁有對戰7連勝絕對優勢，不過去年辛度因疲勞性骨折提前結束賽季，今年回到賽場後努力找回狀態，經過開季前3站賽事一輪遊後，上個月在瑞士公開賽進步到16強，來到西班牙大師賽，終於打進到個人本季目前最佳的決賽，希望透過亞軍可以再多增添信心，為5月開始的巴黎奧運積分賽期做好準備。