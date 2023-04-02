世界羽聯BWF超級300系列西班牙大師賽，台灣雙胞胎男雙組合李芳至／李芳任首闖超級300系列決賽，奮戰2局以5比21、12比21不敵中國大陸何濟霆／周昊東，屈居亞軍。

李芳至／李芳任目前世界排名第60，上一站瑞士公開賽打進到16強，可惜錯過4個賽末點而飲恨東京奧運小組賽擊敗過寶島男雙李洋／王齊麟的印度頭號男雙蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）。

來到西班牙大師賽，李芳至／李芳任成績更上層樓，首輪3局力退同胞組合李哲輝／楊博軒，16強賽再是3局激戰，力克去年全英公開賽冠軍、印尼組合菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）／毛蘭納（Bagas Maulana），8強又一次打滿3局，擊敗世界排名第1的印尼組合亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto），準決賽遇上另一組台灣男雙蘇敬恒／葉宏蔚，直落二收下決賽門票。

李芳至／李芳任首度對上世界排名第18的何濟霆／周昊東，首局被大陸組合掌握節奏，在教練提醒下，第2局先把速度降下，一開始對手不太習慣，雙方分數也咬得緊，不過這局後段何濟霆／周昊東適應了之後也慢慢穩住陣腳，靠著三波連續得分將分數拉開，帶走冠軍。