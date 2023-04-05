西班牙Iberdrola 13座發電廠 墨西哥收歸國有 23:072023/04/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墨西哥政府與西班牙電力公司Iberdrola達成協議，以60億美元買下該公司在墨國的13座發電廠，此為墨西哥總統歐布拉多將電力產業收歸國有的最新行動。這起交易將讓墨國國營電力公司在電力市場的市占率由39％增至55％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高頻傳輸當道 建舜電不淡 霧峰光復新村首筆標租案完成 租下5房舍經營Longstay 職場達人－製作人／導演 劉潤成擅用影像 分享故事與人生 #Iberdrola #發電廠 #收歸國有 #電力公司 #墨國 也許您會感興趣 推薦閱讀 不成長就死亡 最大風險是不投資 04:102023/03/27 話題觀察 大柱國際風尚強 降溫節能 04:102023/03/30 投資理財 電電公會為ICT產業發聲 向經濟部提出多項建言 18:032023/03/24 財經 烏克蘭挺過缺電寒冬 04:102023/04/03 專題周報 美制裁海康威視5家子公司 北京堅決反對 04:102023/03/30 產業財經 中華電媒合台廠 搶海外商機 04:102023/03/29 產業．科技 台積20日法說 半導體風向球 04:102023/04/05 財經要聞 桃園既成道路 用這招收歸國有抵稅 15:552023/04/05 寶島 是美國耍詐還是台積電失策 04:102023/03/25 時論廣場 2030公車電動化空間、電力雙重阻礙 北市交通局：擬與捷運機廠合作 13:052023/03/30 生活 日經研究：中國研發鋰電池的後繼電池領域大幅領先日美 22:442023/04/04 兩岸 三大爭議 半導體業最憂商機外洩 04:102023/04/04 財經焦點 這國狂蓋核電打臉蔡政府！最新民調超震撼 過半網友挺「這邊」 14:102023/03/24 政治 「去美元化」煞不住 金磚國將發行新貨幣 18:512023/03/31 國際 「這國」將新蓋6座核電廠！ 鄉民炸鍋：世界跟不上台灣 15:512023/03/22 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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