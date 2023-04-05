墨西哥政府與西班牙電力公司Iberdrola達成協議，以60億美元買下該公司在墨國的13座發電廠，此為墨西哥總統歐布拉多將電力產業收歸國有的最新行動。這起交易將讓墨國國營電力公司在電力市場的市占率由39％增至55％。