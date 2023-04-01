市府客委會主委江俊龍，陪小朋友玩童玩慶祝兒童節。（台中市政府提供）

「東勢童玩節－藝童來尞」活動，讓大朋友小朋友都玩得不亦樂乎。（台中市政府提供）

台市政府客委會1日在東勢客家文化園區，舉辦「東勢童玩節－藝童來尞」活動，上千個家庭親子同樂，也有不少是三代同堂大家庭前來參與。客委會表示，童玩節以「古早童玩」為主題，將10項闖關活動與客語結合，加上客語新星歌手李彥鋒等藝文演出，帶給大家一個非常具有客家味的歡樂童玩節。

客委會表示，童玩節活動首先由草莓姐姐帶動唱展開，大小朋友一起唱跳「LOVE、愛心大無限」；10巷闖關活動童玩遊戲，包括踩高蹺、客家沙包、獨輪車、活力彈珠台、三人協力競走、迴轉飛行球、不倒翁敲敲樂、溜溜叮噹車、釣瓶小能手等，每個遊戲都結合客語闖關任務卡進行，闖關後還能兌換小禮物。

關主由台中市立東勢幼兒園老師擔任，以親切客語向現場民眾解說遊戲規則與客語名稱，讓活動具教育意義，並從懷舊中帶來許多創意和新奇。帶2個小孩一起參加活動的林小姐說，童玩節一推出後家中小朋友都好期待，雖然下大雨，還是要把握機會參加，她也回憶起自己小時候曾經以綠豆縫製沙包，相當懷念。

市府客委會說，東勢童玩節以古早童玩進行發想，每項童玩活動的闖關任務卡都用使用華客雙語及客語音標呈現，讓大小朋友在參與活動同時，也有機會接觸到母語，在玩樂中傳承客家文化。東勢幼兒園小朋友說，最喜歡三人協力競走，可以跟爸爸媽媽一起玩，雖然有點難，但很刺激。

市府客委會主委江俊龍說，看到爺爺奶奶、爸爸媽媽、小朋友們不畏大雨，全家到園區參與活動十分感動，連假五天在台中市各地都有兒童節相關活動，東勢童玩節為所有活動第一站，歡迎大家放下手機帶小朋友一關一關體驗，一定會樂趣無窮。