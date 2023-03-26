26日上午活動重頭戲「童萌會Party Time」在員林公十九晴雨球場歡樂登場，吸引超過3000名親子同樂。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

縣長王惠美也現身與小朋友同歡，共同歡慶兒童節。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

原本場地選在圓林園戶外，但因氣候因素緊急移到員林公十九晴雨球場舉辦。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

兒童節倒數，彰化縣政府結合各局處合作舉辦彰化囝仔好幸福，兒童節系列活動，要讓彰化囝仔從3月一路嗨玩到4月，26日上午活動重頭戲「童萌會Party Time」在員林公十九晴雨球場歡樂登場，吸引超過3000名親子同樂，現場王惠美也現身與小朋友同歡，共同歡慶兒童節。

王惠美表示，兒童節將近，縣府團隊整合活動與小朋友共同迎接兒童節，日前先行表揚模範兒童，26日舉辦「童萌會Party Time」，原本場地選在圓林園戶外，但因氣候因素緊急移到員林公十九晴雨球場舉辦，謝謝公所借用場地。

王惠美說，今天活動豐富精彩，有鯊魚寶寶見面會，親子趣味競賽、摸彩活動等，接下來4月份開始的每周六日，都會有兒童劇巡演，共有6個劇團演出8場兒童劇，分別在縣內8大分區輪番演出，小朋友可以集點換禮物，看越多場換的禮物就越好。

王惠美強調，縣府一直希望完善年輕朋友，除了生育補助每胎3萬之外，縣內目前有5處育兒親子館，未來，也將持續規劃布建公設民營托嬰中心16處及育兒親子館13處的目標，減輕青年們的負擔，讓大家敢婚、願意生孩子。