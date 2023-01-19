全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，今年布袋地區共有21位鳥夥伴參加，一共紀錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一。（高雄鳥會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，今年布袋地區共有21位鳥夥伴參加，一共紀錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一。（高雄鳥會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，今年布袋地區共有21位鳥夥伴參加，一共紀錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一。（高雄鳥會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，主要是由全台各社團組織和鳥友自發進行樣區調查及計數，今年布袋地區共有21位鳥夥伴參加，一共紀錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一，且鳥種數多達62種，高雄鳥會布袋鹽田工作團隊指出，從水鳥數量和種類統計顯示，布袋鹽田溼地能夠提供龐大數量且種類豐富的水鳥棲息，在東亞澳遷徙路線上，是台灣最重要的候鳥中繼站！

高雄鳥會理事洪貫捷表示，新年數鳥邁入第10年，累積的資料在2018年第一波光電開發起了實質作用，讓光電開發避開高生態敏感區，也開啟了民間團體認養國有鹽灘地的認養行動，目前除嘉義布袋鹽田由高雄鳥會認養外，台南七股和將軍鹽田也被黑面琵鷺保育學會、中華鳥會、台南鳥會、溼地保護聯盟、荒野保護協會以及台灣環境規畫協會等6個團體認養，總面積高達1941公頃，希望除了保護國有土地之外，還能讓棲地的品質更加提升。

今年布袋地區的新年數鳥嘉年華活動在1月6日進行，布袋地區共有21位鳥夥伴參加，成員由特有生物研究保育中心、嘉義大學生物資源系、高雄鳥會布袋鹽田工作團隊以及各地支援鳥友所組成，調查的樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區域，一共紀錄到3萬4391隻水鳥。

高雄鳥會指出，今年調查數據顯示，布袋鹽田的水鳥鳥種數共有62種，鷗類9499隻、小型鷸鴴類8026隻、浮水鴨7297隻、潛水鴨5665隻、中大型鷸鴴類3083隻、大型涉禽1428隻、其他白冠雞、紅冠水雞和翠鳥共477隻，調查也顯示，布袋鹽田溼地能提供多樣性、體型大小且不同類群的鳥類棲息，其中較為少見的鳥種，像是花鳧、赤膀鴨、羅文鴨、紅頭潛鴨、斑背潛鴨、黑頸鸊鷈、冠鸊鷈等，也吸引許多愛鳥人士遠遠觀察、攝影，帶動生態旅遊。

由於鹽田幅員廣大，經營管理需要各界共同協力和支援，像是特有生物研究保育中心的調查協助、國有財產署的公股銀行媒合贊助等。除公私部門的協力外，高雄鳥會也發起「布袋鹽田溼地守護者夥伴募集計畫」，希望藉由小額募款讓更多人支持布袋鹽田濕地的經營管理。