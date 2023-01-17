紐西蘭央行激進升息打擊企業信心，企業對經濟前景看法悲觀。紐西蘭經濟研究院（NZIER）最新季度報告顯示，73％的企業預期未來幾個月經濟狀況將惡化，創下史上新高紀錄。調查發現，越來越多企業打算縮減投資和降低人力。