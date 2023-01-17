調查：紐西蘭企業對經濟前景看法悲觀 23:382023/01/17 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭央行激進升息打擊企業信心，企業對經濟前景看法悲觀。紐西蘭經濟研究院（NZIER）最新季度報告顯示，73％的企業預期未來幾個月經濟狀況將惡化，創下史上新高紀錄。調查發現，越來越多企業打算縮減投資和降低人力。 大陸通報在院死亡數 WHO籲增透明度 全球家庭財富增長預期大崩潰 僅中國樂觀程度小幅上升 山東地方官逼企業虛報產值 遭調查 #企業對 #經濟前景 #看法悲觀 #調查 #紐西蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》2022年台灣BNPL使用行為大調查 8成民眾愛一次還款 10:372023/01/15 財經 開放水域活動法令限制多 民團賽事申請遭拒監委介入調查 15:032023/01/17 政治 拜登受邀2月7日赴國會發表國情咨文 04:102023/01/15 焦點新聞 《國際經濟》未來會更好 全球僅4成人相信 14:382023/01/16 財經 拜登家也清出機密文件 司法部長派特別檢察官調查 04:102023/01/13 國際 配合離岸風電 地調所完成彰濱離岸風場海域地質調查 12:262023/01/16 財經 《國際經濟》能源太昂貴 德國投資吸引力下降 10:582023/01/16 財經 通膨有感降溫 經濟學家：美今年難逃衰退 04:102023/01/17 全球財經 山東縣委書記遭舉報要求虛報產值 有關部門將聯合調查 10:432023/01/15 兩岸 全球企業高層看經濟衰退 短且溫和 04:102023/01/14 全球財經 《國際經濟》全球CEO看前景 逾10年來最悲觀 11:482023/01/17 財經 招待所之亂 3警界高層記過拔官 04:102023/01/14 社會新聞 韓國公布梨泰院踩踏調查結果 警方歸咎準備不足 16:132023/01/13 國際 海洋熱浪襲來 紐西蘭南島水溫比正常高6度 14:512023/01/16 國際 國戰會論壇》警惕兩岸政策從雙贏轉向雙輸（柳金財） 00:102023/01/14 海納百川 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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