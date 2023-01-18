台中一名母親日前發文投訴某國中體育班，她稱兒子去年7月入學後，2個月內遭同學「性霸凌」3、4次，造成兒子情緒激動崩潰，對方後來只給300元作封口費，兒子做出不理智行為後，校方才正視此事，目前教育局已介入調查，少年法庭也陸續傳喚開庭，她崩潰說「為了這件事情我們母子女3人常抱在一起哭」。

該名母親在臉書「爆料公社」發文，她的兒子去年升上國一，兒子因熱愛打球，她因此選擇讓兒子進入學校球隊訓練，兒子去年7月起住宿讓校方集中密集訓練，但8月底遭同學「性霸凌」，2個月來共3、4次，對方甚至塞給兒子300元封口費，學校與球隊至今仍未關切兒子，如今兒子因情緒激動常做出衝動行為。

台中母親發文投訴某國中體育班，她稱兒子去年7月入學後，2.個月內遭同學「性霸凌」3、4次，造成兒子情緒激動崩潰，對方後來只給300元作封口費。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該母親發文稱兒子做出衝動行為後，學校才開始正視此事，目前學校、球隊、教育局、市政府都已介入調查，台中地院少年法庭也由「妨害性自主」案件陸續開庭，原PO發文說「我是個單親媽媽！為了這件事情我們母子女3人常抱在一起哭」。

其他網友留言「你們的勇敢也許給了很多家、&學員勇氣面對發聲，或許他不是唯一的受害者，加油」、「媽媽加油！照這麼說感覺在那校應該有更多秘密，雖然早知各界部門要到不可收拾，才會出面」、「這種的不止是同儕的霸凌！更是學校還有老師教練的漠視霸凌」、「事情產生，政府單位若不處理，往後這些犯罪者會成為社會問題人物」。

台中母親發文投訴某國中體育班，她稱兒子去年7月入學後，2.個月內遭同學「性霸凌」3、4次，造成兒子情緒激動崩潰，對方後來只給300元作封口費。（翻攝自臉書「爆料公社」）

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