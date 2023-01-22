父母收到小兒子給的紅包，往往都是感動不已。就有一名父親，收到兒子給的超厚紅包，讓他又驚又喜，相當感動，未料一打開紅包袋後，發現兒子在200元中間夾了厚厚一疊紙張，讓做爸爸的哭笑不得。

男網友在臉書《爆廢公社》貼出兒子給的手繪紅包，只見紅包厚度相當足，上面還親筆手寫「數錢數到兔出來」，並畫了一隻兔子，讓原PO訝異不已，相當感動。

原PO從兒子手中收到超厚紅包，沒想到一打開才發現，兒子在兩張百元鈔中間塞了一疊疑似為學費單的厚紙，讓他哭笑不得。(圖／爆廢公社)

沒想到原PO打開紅包袋後，裡面只有兩張百元鈔票，中間還夾了一疊厚厚的紙張，這才明白兒子動歪腦筋，在裡面塞紙撐厚度，讓他看的是又好氣又好笑。

網友看到們也忍不住笑出聲，紛紛留言：「那張好像是學費單耶」、「兒子很聰明耶，直接200再上繳學雜費」、「原來是要你把錢兔出來啊XD」、「看來貴公子很適合當建商呢」，還有部分人猜測，塞的不是學費單而是成績單：「應該是考0分的成績單吧」、「如果是成績單也太聰明了」。