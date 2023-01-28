準閣揆陳建仁昨公布首波閣員名單，敲定桃園市長鄭文燦出任副閣揆、李孟諺留任秘書長，並以女力抬頭為亮點新增4名女將。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠28日批評了無新意，僅是過渡性質、貫徹總統個人意志的代理人內閣，而多名敗選或輔選失利的地方諸侯擔任黨職，也被戲稱為「付酬者聯盟」，顯示執政黨正與民意脫節。

在第二波名單公布前，邱臣遠建議，對於高度爭議的留任名單，以及包括衛生福利部、農業委員會、外交部，甚至是NCC等部會首長名單，陳建仁應勇敢展現個人意志，知人善任，才能在看守的一年多的任期中，真正展現溫柔堅韌的改革魄力。

邱臣遠在臉書指出，此波人事安排可說是民進黨派系平衡下的妥協名單，並非以專業聘任、經濟優先為主，實際上還是政治因素多於專業考量，令人堪憂。更是蔡英文總統避免提前跛腳、並且要適度制衡副總統兼民進黨黨主席賴清德的安排，基本上是維持現狀、求穩定、打安全牌。

邱臣遠認為，除了新任僑務委員會委員長徐佳青、海洋委員會主委管碧玲、財政部長莊翠雲、原子能委員會主委張靜文4名女性閣員是亮點外，目前已公布人選及媒體報派尚未公布名單來看，仍舊是政治因素多過於專業考量，對於民眾來講是「換湯不換藥、舊酒裝新瓶」。

邱臣遠直指，許多人選甚至與敗選後外界猜測的名單一樣，包括前交通部長林佳龍江接任總統府祕書長、鄭文燦、前基隆市長林右昌可望執掌內政部，也被戲稱為「敗選者聯盟」、「付酬者聯盟」，使民眾沒有過多期待，充分表現執政黨正與民意脫節。

他指出，未來蔡英文將掌握整體內閣運作，他要特別提醒對方民主政治的責任政治原則，期許總統最後一年多的任期，必須直接面對民意、接受在野黨的監督，而閣揆並不是幫忙擋子彈的功能，蔡總統應直接回應民意，不要再像之前一樣當「神隱少女」。

他直言，去年九合一大選民進黨大敗後，民眾及在野黨已給2個月進行反省檢討及內閣改組，因此新閣揆與內閣沒有蜜月期。面對中國大陸文攻武嚇與雙邊貿易的經濟制裁、國際經濟挑戰、國內外通膨及景氣的不樂觀、治安敗壞與資安問題等事件頻傳，期許新閣揆及內閣應優先穩定民生經濟、國家安全、社會正義。