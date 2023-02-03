台南台鋼獵鷹上半季戰績8勝7敗目前排名第4，3日中午12點開賣下半季2、3月主場門票，為鼓勵市民進場共挺獵鷹，持台南市民相關證明購票享優惠；若要準時看球、不漏掉任何精彩好球，球團也推薦最好的方式就是搭乘免費接駁車。

台鋼獵鷹下半季2、3月主場例行賽門票將於今天中午12點開賣，為回饋台南鄉親，台南市民購買微糖可享8折優惠，此方案亦優惠於學生族群，另外還有愛心優惠票全區票價5折。

想規劃府城二日遊的球迷，台鋼獵鷹與燦星旅遊推出的旅遊套票也將於上述時間同步開賣，不論球票、住宿、餐食及交通，燦星都能一次幫你處理好，凡購買套票至多可選擇包一晚住宿，享訂高鐵8折優惠，還可有免費定點接駁，再加碼送「台鋼獵鷹聯盟x台南特產上智關廟麵」乙盒。

歡迎獵鷹最重要的最佳第六人，一起來獵鷹主場翱向勝利，台鋼獵鷹下半季門票皆可於「FamiTicket全網購票系統」購買，燦星旅遊套票則於燦星旅遊網獨家販售(https://bit.ly/3VL6OBl)，更多詳細購票資訊及最新票務活動敬請參考臺南台鋼獵鷹官方粉絲專頁公告。

另外，球團為方便球迷前往獵鷹主場紹宗體育館，安排往返台南高鐵站與台南火車站接駁車，接駁車採事前登記搭乘，欲交通問題的球迷們歡迎多多利用，免費接駁車搭車資訊如下：提供「台南火車站」及「高鐵台南站」兩個接駁停靠站，每場賽事限額40名並且採「免費預約制」，搭乘專車的球迷們請於發車時間前抵達指定搭乘地點，上車前記得出示該場賽事門票核對，逐場發車時間請見球團粉絲專頁公告；若自行開車者，嘉藥主場腹地廣大，民眾憑票券可免費入場停車。