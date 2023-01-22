日本已故資深演員千葉真一，生前主演《風雲雄霸天下》中的雄霸，英挺霸氣模樣深植人心，但2021年卻不幸因新冠肺炎病逝，享壽82歲，震驚演藝圈；千葉真一有2個帥氣兒子新田真劍佑與真榮田鄉敦，兩人不僅繼承其衣缽，活躍日本演藝圈，更在今（22）日同時宣布結婚喜訊，剛好也是千葉真一的冥誕。

新田真劍佑與真榮田鄉敦是日本演藝圈知名的兄弟檔，兩人因為是資深演員千葉真一的兒子，從出道後就被受關注；綜合日媒報導，兄弟倆今日宣布結婚消息，兩人的妻子都是圈外人，已於今年1月登記結婚，而他們決定在今日公開，全因為1月22日正是父親千葉真一的冥誕，粉絲得知後都很感動。

新田真劍佑（圖左）與真榮田鄉敦（圖右）選在父親千葉真一冥誕同時宣布結婚喜訊。（圖／摘自日網）

據報導中指出，新田真劍佑的妻子年紀比他大，雖然是圈外人，但兩人是在工作中相遇相識再相愛，他在聲明中提到，「父親過世前，比誰都期待我和弟弟結婚，非常高興能在父親生日這天宣布婚訊」；不過，弟弟真榮田鄉敦就沒有透露妻子的訊息，只在聲明中表示，「自己仍有許多不成熟之處，將來會更用心在工作上，請大家繼續支持」。

千葉真一生前是亞洲著名的演員，演員生涯出演過許多影視作品，是日本家喻戶曉的大明星；而他的情史也很精彩，與前主播野際陽子有過17年婚姻，生下長女真瀨樹里，之後離婚再娶圈外女性，生下2子，就是新田真劍佑和真榮田鄉敦。