滙豐17日發佈面向海外企業進行的一項粵港澳大灣區商貿前景調查報告，顯示有近7成受訪海外企業表示，計畫在未來3年內拓展在粵港澳大灣區的業務，其中27％的企業表示將顯著提升業務規模。

而區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）成員國的企業，對大灣區經濟前景尤為看好。有6成受訪者相信大灣區未來3年的經濟增長將高於全大陸平均水準，這一樂觀程度比非RCEP市場的受訪企業高出1成半。

回顧去年正式生效的RCEP為海外企業拓展大陸市場提供更多便利和機遇。本次調查進一步增加南韓、日本、越南、印尼、泰國和菲律賓等6個國家，覆蓋包括9個RCEP成員國在內的近3400家企業，主要為目前已在大陸市場展開業務或計畫在不久的將來進入大陸市場的企業。

在拓展大灣區業務方面，來自RCEP成員國的企業同樣更為進取，有31％受訪企業計畫未來3年顯著提升大灣區業務規模，比受訪的其他海外市場高出近1成。在重點投資領域方面，所有市場受訪企業的看法則較為一致，都將科技與創新作為首要投資重點、占比45％，其次是提高供應鏈可靠性、加強數位化建設，都有39％的比例。

據中新網引述滙豐中國副行長兼大灣區辦公室總經理陳慶耀說，從調查中可看到大灣區的科技發展水準、消費市場規模已成為吸引海外企業投資的重要動力，相信大灣區經濟融合的持續深化，將進一步鞏固作為大陸高水準對外開放門戶的地位，進一步促進區內跨境貿易和投資增長。