「小微企業單打獨鬥的時代已過去了！」信義房屋「社區一家」計畫執行19年，站穩腳步後，舉辦「小微倫理長計畫」要幫助更多小微企業對接資源，日前舉辦了成果交流發表會，邀請永續業界與社造前輩們分享ESG經營經驗，小微企業也分享他們共同合作台灣本土黑豆漿、舉辦環境教育營隊，攜手擴大善的影響力。

信義房屋公益事業推動組執行經理黃卉芃表示，企業要善盡企業社會責任，必須思索從本業核心出發，做「對的好事」，執行19年的社區一家計畫，就是最好的例子，在社區一家的基礎上，信義房屋、信義文化基金會與社企流自2021年起共同舉辦為期三年的「小微企業倫理長養成班」，免費提供ESG課程培訓計畫，扶植小微與新創企業，深化企業倫理、強健經營體質。

小微企業「元初豆坊」標榜以非基改黃豆製作讓消費者喝得安心的豆漿，原本苦於找不到台灣在地生產的黑豆原料，因為參加小微倫理長計畫，認識了以永續耕作的農產品牌「幸福良食」，雙方一拍即合，由「幸福良食」提供台灣在地黑豆、「元初豆坊」製作黑豆漿，創造小農、小微企業、消費者三贏，日前已在全聯上架，民眾可以落實「責任消費」，簡單取得友善土地又營養的黑豆漿，讓永續更接地氣。

而陪伴偏鄉孩子的「Revery夢想團隊」舉辦的營隊課程，使用親子環保品牌的「Nature Me」開發的環境教育教材，透過實際體驗，讓孩子知道如何愛地球，一起聯手讓愛護環境意識可以推動到台灣各鄉鎮的角落，向下扎根。

4個團隊也分享合作經驗，「Nature Me」張雅娟認為人脈是關鍵，不設限才能擴大合作的可能性；「Revery夢想團隊」劉緒宇分享，合作夥伴的互補性很重要，也能強化在合作過程裡的隨機應變能力。「幸福良食」吳詩涵提及，透過夥伴合作能將效益擴大，彼此的互信與願意共享，才能讓合作更長久；「元初豆坊」蔡明儒則提醒，聯名合作需要謹慎判斷，可花時間多了解合作夥伴，才能讓合作關係長遠。

從社區營造出發，到如今發展成立地方創生團隊的花蓮縣牛犁社區交流協會執行秘書游雅帆也分享，由於倫理長學員中也有許多從事地方創生的團隊，如果地方創生要能成功，必須與社區相輔相成，從社區需要的永續模式與在地族群想要的交集，才能開啟共好共贏的機會。

小微倫理長計畫在第三年高階培訓規劃上，將會更著重於財務紀律、團隊決策管理及員工職能培訓、利害關係人溝通、以及環境相關認證與公益報告書等項目。最終的第一屆學員成果發表也將擴大舉辦、對外邀請潛在業務或資源提供者參與，為小微企業打開更大的格局。

「青年創業是社會創新、翻轉社會的力量。」信義文化基金會執行長楊政學期許，透過倫理長計畫，未來將持續回應青年創業培力需求，讓推動社會更好的力量持續茁壯。