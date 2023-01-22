據澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司（下稱「國鐵集團」）統計，1月7日至21日，節前春運15天，大陸全國鐵路客運量大幅回升，累計發送旅客10954.3萬人次，同比增加2348.6萬人次，增長27.3％，日均發送730萬人次；大陸國家鐵路累計發送貨物1億5592萬噸，鐵路貨運持續保持高位運行。

國鐵集團運輸部相關負責人介紹，節前春運，鐵路部門認真貫徹落實中共黨中央、大陸國務院關於春運工作的部署要求，始終堅持以人民為中心的發展思想，更好統籌疫情防控和春運組織，更好統籌發展和安全，提升保通保暢能力，科學制定列車開行方案，推出系列便民利民舉措，確保人民群眾平安健康出行，確保重點物資運輸暢通有序。

一是科學安排運力，滿足旅客出行需求。根據疫情防控新階段的新形勢、12306客票預售情況和客票候補數據，研判客流需求，按照「充足安排、按需啓動，響應快速、應急有備」原則，梯次安排運力投放，實現運能和需求的精準匹配。日均開行旅客列車9093列，其中北上廣客流集中地區日均開行旅客列車997列、每日最高安排夜間直通高鐵492列，均比去年同期大幅增加。

二是強化疫情防控，營造健康出行環境。嚴格落實各項防疫規定，保障旅客身體健康。加強車站客流組織，嚴格控制列車客座率，引導旅客有序分散進站候車，保持安全距離；加強衛生間、洗手池、電梯扶手、座椅等重點處所通風消毒，定期開展環境採樣監測，保持站車良好環境；積極推廣無接觸服務，加強旅行健康站車宣傳提示，引導旅客全程佩戴口罩，強化自身健康防護；嚴格規範做好鐵路春運一線職工健康防護，加強保潔、安檢、餐飲、業務外包人員一體化管理；強化路地聯防聯控，有序做好應急處置工作。

三是推出便民利民惠民系列舉措，不斷提升服務品質。推出按年齡實行兒童優惠票、擴大無紙化電子客票範圍、優化中轉換乘、擴大網路送餐車站範圍等便民利民惠民服務舉措，不斷改善旅客乘車體驗。同時，落實好保潔、餐飲、供水等基本服務，加強重點旅客服務，動態調整進出站安檢、驗票通道，減少旅客排隊等候時間。開好公益性慢火車。積極推廣公鐵、空鐵聯運產品，打通出行服務「最後一公里」。針對冰凍雨雪天氣，認真落實防滑安全措施，加強資訊發佈和客流引導，保證了旅客乘降安全。優化鐵路95306服務流程，推行貨運業務網上辦理、集中受理，全面提供無紙化業務辦理，持續提升便利化程度和客戶服務體驗。

四是確保重點物資運輸，保障人民群眾溫暖過冬和節日市場供應。精心做好電煤保供運輸組織工作，用好西煤東運、北煤南運、疆煤外運主要通道能力，做到應裝盡裝、快裝快運，全國363家鐵路直供電廠存煤可耗天數在26.9天以上；加強糧食、藥品、果蔬等節日物資運輸，確保市場供應；加強與大型廠礦、港口等企業的溝通協調，掌握春節放假期間生產安排，提前備足貨源和裝卸車力量，加強運輸調度指揮，確保鐵路安全暢通、重點物資高效及時送達。節前15天，國家鐵路日均裝車173058車，持續保持高位運行。