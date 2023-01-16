爆料公社背後是陸資？投審會調查結果出爐 因這關鍵被抹紅

近日有網友質疑臉書社團「爆料公社」背後為中資，「爆料公社」社團管理員隨後澄清，強調沒有中資，但仍引發廣泛討論。根據投審會初步了解，當初臉書社團「爆料公社」申請審查時其股東及最終受益人，皆為台灣人，並非外界所說的港資或陸資，以目前的資料來看，不宜進行調查或者請當事人說明。

「爆料公社」是相當受歡迎的臉書社團，有網友質疑「爆料公社」資本額達4200萬，是一家登記在英屬維京群島的外資公司，該公司代表人是BLC Group Holdings.，疑似為一間登記在香港的同名公司，因此推斷背後是中資運作。

經濟部投審會調查「爆料公社」結果今日出爐，投審會發言人呂貞慧表示，「爆料公社」股東成員全為台灣籍，目前並沒有中資介入的問題。

「爆料公社」被質疑是中資，投審會推測，可能因為該公司縮寫與港資公司「BLC」相同，因此被誤解，以這理由進行調查仍相當薄弱。投審會強調此案股東國籍、股權結構並無疑義，內部已經結案。

如果公司申請外資，投審會都會提醒，如果股權結構改變，陸資持有超過30％，具有控制力，需重新申報以符合法規。