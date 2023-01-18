立委江啟臣攜手會計師公會，18日捐贈白米給山城等團體。（陳淑娥攝）

立委江啟臣攜手中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會，18日在東勢區東聖宮舉辦「寒冬溫情.溫馨關懷」白米捐贈活動，共計捐贈1000包，合計2500公斤，包括豐原與大山城地區里辦公室、社區發展協會、學校及信望愛小作所等團體受惠，現場洋溢著一片溫馨氛圍。

立委江啟臣表示，和會計師攜手合作已經邁入第5年，每到春節前夕，都有團體來詢問時程，可以說已經做出口碑，同時也對地方有極大的幫助，尤其在歲末寒冬之際，更溫暖了豐原與大山城地區。

台中市會計師公會理事長郭聰達說，捐贈白米已經16年，他們這幾年開始與地方民代合作，成效顯著，尤其每年來到山城地區，都可感受到在地的熱情，他們將持續秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，為社會做更多服務。

台灣省會計師公會副理事長暨主委朱瓊芳表示，這幾年物價上漲，但對會計師公會而言，他們願意為社會付出更多，並沒有因此打折扣，反而是更踴躍的參與。

台中市議員吳振嘉說，他出身於基層里長，過去都跟江委員合作辦理該活動，感受到活動對基層弱勢族群的重要，他會持續繼續努力，讓此份溫情傳遞下去。

今年受贈單位中新增「信望愛小作所」，他們指出，這幾年因疫情影響，造成外界捐贈受影響，所幸有江委員與會計師公會的幫忙，感受到暖暖的愛心。東勢高工校長周文松提到，學校有許多球員住校，都來自一些比較辛苦的家庭，有了這些白米，讓他們更無後顧之憂，為自己的課業球技努力。