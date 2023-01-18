民眾另外捐贈空拍機，有著消防人員救災、搜索。（消防局第四大隊提供）

為善不欲人知！新北市新店某名飾品業者，因長年祭祀玉皇上帝並且經商有成，感念玉皇上帝護佑人民的精神，關懷弱勢以及深耕新店在地公益，並以實際行動捐贈柴油引擎災情勘查車1輛、空拍機1架及水域即時影像監看螢幕1部總價近200萬元，且堅持匿名捐贈低調行善，希望協助基層消防人員提升戰力，守護新店居民。

新北市消防局第四大隊轄內有多座山域、溪流環繞，還有北宜公路、國道3號、5號交貫造成車潮，再加上捷運及住商大樓等因子導致災害類型眾多。空拍機現今扮演救災救難利器關鍵角色，可從高處還拍災害現場周圍情況，幫助消防人員掌握救災重點，更能有利於搜救。

而獲捐贈災情勘查車更是提升消防戰力，儘管中央及市府雖然逐年編列預算採購新式消防車輛，然而政府預算有限，透過社會各界資源，可加速消防車輛汰舊換新。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋表示，柴油引擎災情勘查車，馬力足以因應坡道陡峭道路且板金堅固可保護出勤同仁救災途中安全；空拍機則可運用於水域救援及山難搜救勤務，利用廣範圍視角到達救難人員不易抵達處協助找尋受困患者；此次民眾的善舉不僅造福當地居民也鼓舞消防士氣。