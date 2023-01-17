119消防節前夕，民間接力送愛，台東縣關山鎮的打火弟兄陸續收到關山米乖乖、精釀果醋和香菇等；受贈的義消分隊表示，感謝熱心團體和民眾對於消防人員給予最實質的肯定，一定會持續對於守護家鄉安全。

關山義消分隊在119消防節前夕收到關山鎮農會致贈「關山米乖乖」、鹿野「鹿嘉農莊」梅子果醋、東河鄉農莊栽種生產的有機椴木香菇、香菇薑油等；關山義消分隊長周福安表示，義消雖然都是屬於無給職的志工，但在接到災害發生通知時絕對義無反顧、勇往直前完成任務。

關山鎮農會總幹事邱美玲指出，消防節選擇送米乖乖給打火弟兄代表地方感謝這群人間活菩薩們，也期盼藉由「乖乖」商品的諧音讓每天都能平安無災。

鹿嘉農莊老闆吳孢鍾說，由於居住在省道旁常會見到消防車或救護車出勤瞭解救災非常辛苦；特地選在消防節和春節前夕送上自家釀造的果醋聊表心意。

周福安感謝熱心團體和友人的支持，尤其義消分隊顧問李清亮在前年還捐贈1輛高頂救護車駐守在關山地區，每年也會送上自家農場所生產採收的椴木香菇分享給義消們。周福安呼籲農曆春節期間即將到來，民眾燃放爆竹時除了自身安全外也要慎選空曠地方避免釀災，以免樂極生悲。