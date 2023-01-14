苗栗縣消防局14日慶祝119消防節。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局14日慶祝119消防節，苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎表揚優良消防弟兄。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局14日慶祝119消防節，苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長鍾東錦到場致賀。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府消防局為慶祝2023年119消防節，14日上午在消防局4樓禮堂及訓練中心舉辦「119消防節活動」，局長匡夢麟表示，今年有別於以往除了頒獎表揚績優消防人員及義消同仁外、並於訓練中心舉辦各式消防活動，如親子闖關、消防戰技演練、車輛展示及捐血活動等，讓大人、小朋友一起來闖關同樂。

苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長鍾東錦親臨慰勉及表揚勞苦功高的消防夥伴，並頒獎表揚服務滿20、30、35年義消人員及年度績優消防、義消、宣導、救護、救難人員，感謝他們對苗栗縣無私的奉獻與犧牲。典禮結束後，縣長並在訓練中心與孩童們一起觀看戰技表演，消防車輛展示、激勵參與捐血的熱血消防同仁們。

匡夢麟表示，非常感謝縣長對消防工作的全力支持與指導，及承蒙各界對消防工作的愛護與肯定，消防局今日才得以持續茁壯，往後將繼續秉持感恩的心，透過專業使縣民生命及財產安全獲得更多保障，繼續做苗栗鄉親安居樂業的強力後盾，朝著「苗栗願景，幸福安康」的目標邁進！