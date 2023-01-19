為慶祝1月19日消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心，共同舉辦捐血暨都城隍廟祈福活動，一早消防、義消人員及民間救難團體等志工及其眷屬挽袖捐熱血。新竹市長高虹安指出，新竹市119消防節辦捐血活動至今，已累積捐出9100袋的熱血，即使外面天氣微冷，但捐血民眾的一腔熱血，為社會注入更多溫暖。

高虹安在致詞表示，近來許多春節慰問活動，感受到消防和義消同仁的年輕活力，新竹市119消防節舉辦捐血活動，自2005年開辦迄今，已邁入第19年，累計捐出超過9100袋熱血，挹注桃竹地區供血需求。

副議長、義消總隊長余邦彥也說，消防、義消同仁都是在為城市默默付出的英雄，每年消防節捐出熱血袋數屢破新高，也感謝新竹市中央獅子會、千葉火鍋、鼎盛十里鍋物的支持與贊助，只要捐血達250cc即送火鍋折價券。

消防局長李世恭也向高虹安致謝，全力支持消防同仁福利提升，配合行政院辦理外勤消防人員超勤津貼提高至1萬9000元政策，為全國第一拍板核發的縣市，市府每年增加700萬預算，皆由市庫支付，是對新竹市消防同仁最實質的支持與肯定

消防局指出，今捐血活動現場，也邀請義消顧問黃益國與其師吳清田大師現場揮毫書寫春聯，拍照打卡上傳「新竹市消防局臉書」，再送在地「香山阿母文創館」創始人王淇郎老師團隊所提供的水耕「紅竹」植栽，意味竹報平安、紅福喜氣迎新春。

農曆春節即將到來，今下午副市長蔡麗清也將與李世恭、余邦彥及各級消防、義消幹部至都城隍廟上香，祈福儀式遵循古禮，祈求風調雨順、國泰民安、無災無害，保佑消防、義消人員執勤平安。