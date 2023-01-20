起火的是5層樓RC建築物，6樓是石綿瓦加蓋，其中疑2樓傢俱及雜物遭到燃燒，火舌竄出且火勢相當猛烈。（台中市消防局提供／潘虹恩台中傳真）

駭人！台中住宅大火5人受困 驚險救援畫面曝光

台中市北區三民路三段1處民宅20日凌晨傳出火警，建築物冒出濃濃白煙，台中市消防局於6時11分獲報立即出動出動6個分隊、3個大隊及各式消防車輛27車、消防人員78人前往搶救，成功救援引導5名民眾下樓，皆意識清楚，無需送醫，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查。

台中市消防局20日凌晨6時11分獲報，北區三民路三段住宅傳出火警，立即出動中區、大誠、北屯、文昌、信義、中港分隊及第七、八、特搜大隊前往救援，共計出動6個分隊、3個大隊及各式消防車輛27車、消防人員78人前往搶救，由特搜大隊林黎銘大隊長在場指揮。

據了解，起火的是5層樓RC建築物，6樓是石綿瓦加蓋，其中2樓疑似傢俱及雜物遭到燃燒，火舌竄出且火勢相當猛烈，消防人員立即組成搜救小組進行人命救助，同時布起水線進行滅火，火勢於6時29分控制、6時55分撲滅，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查。

消防人員破門後，成功救援引導5名民眾下樓，分別於2樓帶下1名53歲女性、3樓帶下47歲女性及26歲女性、4樓則帶下25歲男性及50歲女性，5人皆意識清楚，無需送醫。