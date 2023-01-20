最先發生追撞的砂石車行車紀錄器畫面曝光，原來砂石車行駛到一半，一輛小貨車竟突然「鬼切」至中線，造成連環追撞。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

台中台74線28K處昨（19日）下午3時許發生5車連撞，砂石車、小貨車和3輛小客車撞成一團，造成至少5人送醫；最先發生追撞的砂石車行車紀錄器畫面曝光，原來砂石車行駛到一半，一輛小貨車竟突然「鬼切」至中線，造成駕駛反應不及連環追撞，小貨車駕駛一度受困車中，造成全線封閉、交流道回堵。

臉書「記者爆料網」曝光事發畫面，只見該輛白色小貨車從外側車道突然直接切入中線道，造成砂石車反應不及撞上，小貨車當場傾倒，車內貨物全撒到路上，並追撞前方3輛轎車；小貨車駕駛更一度受困車中，經消防人員協助脫困，這場車禍導致台74線28處全線封閉、交流道回堵。

警消在19日下午3時47分獲報，派遣東英、太平、十九甲分隊，出動消防車3輛、救護車2輛、消防人員16名趕往救援，共救出小貨車駕駛22歲男性司機，3輛小客車駕駛57歲女駕駛、66歲男駕駛及35歲女駕駛，尚有2位民眾待查；下午5時21分恢復2線通車，事故原因警方將深入調查釐清。

小貨車22歲男駕駛受困，經搶救人員已協助脫困，肢體外傷、意識清楚，送往台中國軍803醫院救治。1輛自小客車57歲女性傷者，無明顯外傷、意識清楚，送往台中國軍803醫院救治。另輛自小客車有66歲男子及35歲女子肢體外傷、意識清楚，送往台中國軍803醫院救治。