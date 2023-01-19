台中市台74線28k處19日下午15時47分發生5車相撞事故，致6人受傷其中5人送醫，所幸均無大礙，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市台74線28k處19日下午15時47分發生5車相撞事故，現場為1輛砂石車、1輛小貨車、及3輛自小客車發生車禍，導致6人受傷其中5人送醫，所幸均無大礙，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

據了解，現場1輛白色小貨車90傾倒於路面中，周遭車輛損毀嚴重，小貨車駕駛更一度受困車中，經消防人員協助脫困，這場車禍導致台74線28處全線封閉、交流道回堵。

台中市消防局下午15時47分獲報，派遣東英、太平、十九甲分隊，出動消防車3輛、救護車2輛、消防人員16名趕往救援，共救出小貨車駕駛22歲男性司機，3輛小客車駕駛57歲女駕駛、66歲男駕駛及35歲女駕駛，尚有2位民眾待查。

太平警分局表示，經警方全力排除，已於下午5時21分恢復2線通車，並將持續疏導車流，相關事故原因警方將深入調查釐清；另也呼籲用路人，行車保持安全車距，勿搶快或任意變換車道，以維行車安全。