據人民網報導，印尼旅遊部、峇里島省政府官員及中國駐登巴薩總領館館員22日（農曆大年初一）齊聚峇里島機場，歡迎疫情以來首架來自中國國內的直航包機。

當地時間上午10時40分，從深圳飛來的航班落地，峇里島機場通過峇里島民族舞蹈、中國傳統舞獅表演等方式歡迎中國遊客的到來，印尼旅遊部、峇里島省長，中國駐登巴薩總領事，以及機場和航班公司的領導員工向中國遊客贈送鮮花項鍊和禮品。

印尼旅遊與創意經濟部長桑迪亞加上周發表聲明，歡迎中國遊客重返印尼。他表示，印尼政府正在積極吸引更多中國遊客，並商討從北京、上海和廣州等中國主要城市直飛的可能性。

參加歡迎儀式的中國駐登巴薩總領事朱興龍表示，預期在2月中旬，中國赴峇里島的直航就會恢復，屆時會有更多的中國遊客來到這裡，現場的歡迎儀式充分顯示了印尼政府對中國旅客的歡迎，也體現出中印尼兩國的友誼和互信。隨著疫情形勢的不斷好轉，中國公民出境游願望日益強烈，以及中國有關城市與峇里島和印尼其他城市間直航的開通，相信中印尼人員交往將更加頻繁，有力促進民心相通和交流合作。

峇里島當地的華人旅行社也對中國遊客的到來充滿期待。峇里島華人旅遊協會會長、峇里島星光旅行社總經理林美蘭表示，在新冠疫情暴發前，2019年，來自中國的遊客數量已經在峇里島排名第二，僅次於澳洲，「不僅峇里島，全世界的旅遊業都離不開中國遊客」，希望隨著包機和今後直航的恢復，會有更多的中國遊客來到峇里島、來到印尼。