根據公路總局苗栗工務段統計，今年春節連假期間從小年夜至大年初五共7天內，總計有14萬3,125車次、42萬9,375人次進入苗栗縣大湖鄉泰安鄉泡湯採草莓，尖峰時段更高達每小時1,623車次，預估全部10天連假將有超60萬遊客進到大湖、泰安，在超重的交通疏導工作負荷下，苗栗縣警局特別添購高分貝電子口哨，提供路口執勤員警使用，不僅聲音高清讓來往人車聽得清楚，保障民眾行車安全，更能減輕員警勤務負擔。

苗栗縣警局是透過公路總局道路監控系統統計今年春節連假期間，進出大湖、泰安等地人車數據資料，其中，單日以大年初4湧入2萬4,703車次、7萬4,109人次最多，研判應該是天氣轉晴、氣溫回升及北返工作崗位兼旅遊等因素。

警方另派員觀測進入大湖及泰安觀光景點主要道路台72線快速公路，每日10時至15時是旅客進入大湖泰安的季尖峰時段，返程尖峰時段則為16時至18時，警方因而針對台72線與客屬大橋交岔路口返程尖峰時段車流方向開放120秒遲閉式左轉箭頭綠燈，並增加20公尺左轉彎專用車道儲車空間，平均行車速度維持時速70公里以上。

苗栗縣警局採購新式電子口哨協助員警執勤。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

為應大幅增加的交通疏導工作負荷，苗栗縣警局添購具多種音效模式，音量達120分貝的「高分貝電子口哨」，除可明確提醒用路人遵循員警指揮，有效疏導人、車流外，也可減輕員警勤務負擔，是可取代傳統口哨的創新科技工具

苗栗縣警局採購新式電子口哨協助員警執勤。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局長莊勝雄表示，把握春節連續假期尾巴，歡迎全國鄉親前來苗栗縣觀光旅遊，持續要求同仁務必堅守崗位，落實執行交通疏導勤務，讓交通順暢，也祝福各位旅客平平安安出遊，快快樂樂返家。