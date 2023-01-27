1月27日是大陸春節假期最後一天，大陸文旅部27日晚間公布，根據測算，今年春節假期全國國內旅遊出遊3.08億人次，年增長23.1％，恢復至2019年同期的88.6％。實現國內旅遊收入人民幣（下同）3,758.43億元，年增長30％，恢復至2019年同期的73.1％。兩項數據都創下自2019年、即疫情爆發以來的新高。

文旅部指出，春節期間，10,739家A級旅遊景區正常開放，佔全國A級旅遊景區總數的73.5％。據初步統計，春節期間免費開放A級旅遊景區1,281家，佔總數的9％，其中62家5A級旅遊景區可免費進場。

據監測，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區客流量5,212.2萬人次，平均每個集聚區每夜3.06萬人次。當中，北京八達嶺夜長城首次在春節期間對公眾開放。

此外，大陸國家移民管理局統計，1月21日至26日，春節假期首6天，全大陸入境人數共達239.2萬人次，年增長約1.24倍。其中，入境120萬人次，年增長約1.27倍；出境119.2萬人次，年增約1.2倍；查驗出入境交通運輸工具10.9萬架（艘、列及輛）次，年增長62％。