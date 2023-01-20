一輛計程車突然暴衝，往小貨車與駕車中間猛撞，當場左翻成「四腳朝天」，車內乘客自行爬出逃生，而小黃司機一度受困。（翻攝自YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

國道1號汐五高架南下三重路段昨（19日）下午發生6車追撞，當時因塞車車速緩慢，沒想到一輛計程車突然往前衝，朝小貨車與駕車中間猛撞，當場左翻成「四腳朝天」，車內乘客自行爬出逃生，小黃司機一度受困，後方行車紀錄器曝光事發瞬間，網友大酸「不愧是中華民國職業駕駛」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享事發影片，當時在4線道的國道上，因車流壅塞，計程車駕駛疑似未注意前方路況，竟直接往小貨車與轎車中間衝入，瞬間炸出車體碎片，計程車也當場朝左邊側翻後，當場180度翻轉成「四腳朝天」，驚悚畫面曝光。

一輛計程車突然暴衝，往小貨車與駕車中間猛撞，當場左翻成「四腳朝天」，車內乘客自行爬出逃生，而小黃司機一度受困。（翻攝自YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

國道1號汐五高架南下31.1公里處三重路段昨（19日）下午3時發生多車追撞事故，5輛轎車與1輛小貨車因追撞，其中1輛計程車180度翻覆，車內乘客自行爬出，但駕駛一度受困，所幸警消獲報到場後已將駕駛救出並送醫，生命跡象穩定，該起事故占用內線2車道，後方一度回堵10公里。

事發影片瘋傳，網友留言大酸「一台社底小黃佔了三線道，超有存在感」、「不愧是中華民國職業駕駛，產出的影片這麼優質好看」、「看來這位駕駛，物理學的很好欸，很懂要如何輕鬆讓車子翻肚」、「我就說方向燈已經變成超車信號燈了，閃左邊超左邊，閃右邊擠右邊，台灣用路人讚」、「這種撞法應該要比照酒駕列管，兩次就吊銷駕照，不然太恐怖了」。