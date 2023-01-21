花壇鄉山區三合院火警。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）
花壇鄉山區三合院火警。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）
花壇鄉山區三合院火警。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）
花壇鄉山區三合院火警。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

除夕家家戶戶準備團圓，彰化縣花壇鄉環山路一棟三合院，下午突然傳出火警，霎時烈焰狂燃，濃煙沖天，彰化縣消防局第一大隊緊急動員救援，1名租客燒燙傷送醫，起火原因還在調查。

這起火警來得相當突然，花壇鄉山區棟三合院左廂房突然起火，很快就燒成一片火海，濃煙壟罩，附近住戶都嚇壞，議論紛紛，懷疑是不是準備年夜飯，炊煮不慎，造成火災。

彰化縣消防局第一大隊緊急出動3個分隊，共動員12輛、救護車2輛，消防人員28人前往救援，滅火時1名租客遭燒燙傷，起火原因還在調查中。

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