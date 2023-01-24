除夕（農曆12月30日）對華人社會來說，是相當重要的一個大日子，因為它是歲末全家族齊聚團圓的節日，一大早家家戶戶都會準備除舊佈新，迎接新的一年到來。因此，傳統習俗上，當天廳堂大門口要更換春聯，紅通通的春聯貼滿家中重要位置，濃濃的年味一下子就回來了。

許多民眾也會在門上張貼「門神」阻擋鬼魅，門神源自中國傳說的司門之神，立於大門站崗守衛，以阻嚇鬼怪入侵，是保衛家宅平安的神靈。最早記載的門神是出自《山海經》是神荼、鬱壘2位神將，相傳他們為一對兄弟，兄弟倆都擅長捉鬼，如有惡鬼出來騷擾百性，神荼與鬱壘兩人便將其擒伏，並將其綑綁餵老虎。後來古人為了驅凶，會將二神的名字刻於桃木板上並掛在門口驅鬼，等到佛教傳入中國後，豐富了門神的種類，例如四大天王或金剛力士等。

台灣寺廟中最常見的門神是秦叔寶與尉遲恭，皆屬於武門神。秦叔寶的外型為白面鳳眼，手持金鐧，一副慈眉善目的模樣；而尉遲恭則黑臉怒目，手持金鞭，因此又稱為「鞭鐧門神」。小說《西遊記》裡記載了秦叔寶與尉遲恭變成門神的故事，相傳唐太宗因無心之過，害死了涇河龍王，龍王陰魂不散，鬧得唐太宗六神無主，晚上睡覺時總會夢到冤魂索命，魏徵建議派秦叔寶、尉遲恭二名武將鎮守寢宮門外保駕，果然奏效，唐太宗安寢無事。皇帝由於擔心兩人太過疲憊，命畫家吳道子畫了兩人畫像，貼在宮門口，照樣管用，可見秦叔寶與尉遲恭武功高強，鬼魅也怕，後來此舉在民間流傳開來，秦叔寶尉遲恭成了最常見的傳統門神。

中國人沿習著過農曆年貼春聯和門神的習俗，即使在艱難的抗戰時期，仍不免俗在除夕家家戶戶更換春聯和門神，在民國30年代的抗戰陪都重慶市，漫畫家張文元先生為了喚起民族的覺醒，創作了大量宣傳抗戰、鼓舞士氣的版畫，其中他創作了一副新門神畫，上面畫的不是傳統的「神荼」、「鬱壘」二神，也不是鍾馗、秦叔寶、尉遲恭等武門神，而是參照民間木版年畫「門神」形式，繪製以「恭賀新禧為主題的一對「抗戰門神畫作。

這一對「抗戰門神」畫作中，上頭都有「恭賀新禧」題字，充滿年節的喜氣，左幅換為一名身穿國軍抗戰時期的軍服，軍階二等兵的士兵，背插中國傳統戲曲武將常見的靠旗，更像是廟會哪吒三太子背後所配五營令旗，只是改繪成青天白日滿地紅的國旗，這名國軍右手高舉匕首寶劍，左手臂配戴國民革命軍軍旗（今為陸軍軍旗）臂章，他用那厚實的左腳，踩著一名戰鬥中戰敗的日本士兵，那名日兵在畫作中呈現一副痛苦求饒、驚恐不安的表情。

右幅則是以當年美國來華志願隊飛行員為原型設計，身穿美軍飛行服，背後配著四面美國國旗，一臉正氣凜然威風八面，脖子上掛著衝鋒槍，左肩印有「中印緬戰區」臂章，右肩佩戴「飛虎隊」標誌，同樣腳踩踏著青面獠牙的日本士兵，展現美國飛虎隊隊員在援華抗戰中活擒日軍力挽狂瀾。

在對日空戰初期，我空軍雖以寡勝眾，以弱制強，締造聞名中外的「814筧橋空戰」，粉碎日本「一週滅空軍」、「三月亡華」的妄想，但是我空軍初期妥善的作戰飛機僅300餘架，並非與日本陸軍和海軍航空隊2700餘架軍力可以相比，在擊落一架就少一架的不對等空戰搏殺中，人機消耗殆盡，中華民國空軍只能在後方有限的防空，不足以與敵軍空戰，導致日本轟炸機如入無人之境，肆無忌憚轟炸陪都重慶市，意圖摧毀國人的抗戰意志，日機大規模空襲，重慶主要大街樓房被燒毀，百姓死傷慘重，難獲安寧太平之日，我國領空形勢嚴峻。

直到民國30年5月6日，美國政府宣布，中華民國政府可以獲得美國「租借法案」的資助，羅斯福總統批准提供飛機和訓練飛行員計畫，同年8月1日，蔣中正委員長命令正式成立美國志願大隊，委派顧問陳納德為指揮官兼大隊長，協助中華民國空軍及盟軍作戰，因為技術優越，每戰必勝，稱為「飛虎隊」，也成功扭轉了我空戰劣勢，「飛虎隊」奪回制空權，重慶市民揮別長期遭受日軍轟炸的夢靨。

重慶市民以至於在過農曆新年時，民間會將美國飛虎隊飛行員設計成門神形象，加上國軍戰士在戰鬥勝利時活捉日軍的年畫造型，印在年畫上或貼在門上，有別於傳統的中國門神人物，有著明顯的中西文化融合特點，國軍和美國飛行員成為當時鎮惡驅邪的象徵，在重慶大量印刷，廣為張貼大街小巷，因為在日本鬼子青面獠牙的入侵中華大地，傳統門神已經擋不住日本鬼魅，唯有國軍青年戰士和美國飛虎隊才能保住家家戶戶平安無恙。

春節更換春聯貼門神，各時期都賦予門神所要寄託的效果，誠如唐太宗晚上睡覺總會夢到冤魂索命，只得貼上秦叔寶及尉遲恭將軍畫像，才終於能安心入眠，再如現今時下流行卡通Q版造型的門神，也是因為承平的年代裡，國人安居樂業不再有鬼魅入侵。即使在艱苦卓絕的八年抗戰中，這幅中西合璧的門神版畫，代表了國人永不屈服，擊潰日本鬼子，抗戰勝利的曙光終將來到。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）