美國商務部本月15日將中國記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，長江存儲業務受到嚴重打擊，近期有員工爆料已收到裁員通知，之前用「員工福利價買房」的員工，還必須在3年內賠償房價價差。中國晶片業遭遇嚴重危機，中國媒體則撰文指出，美國大廠美光是圍殺中國記憶體晶片的幕後推手，直指其為「政治投機者」。

集微網指出，美光是打擊中國記憶體產業的始作俑者，從2018年至今，美光逐年加大遊說力道，5年共支出954萬美元用於遊說政府官員，並以打擊中國記憶體產業作為其核心目的之一。

根據報導，美光一直扮演「政治投機者」角色，最早在美日半導體競爭中，美光就是第一個向美國商務部投訴日本業者傾銷DRAM產品的公司，一年後，美日簽署半導體協議，日本政府承諾停止反傾銷，在此期間美光DRAM銷售額增長了10倍，成為最大受益者。

根據美國披露的遊說數據，自2018年以來，美光是美國半導體行業中向政府遊說次數最多的企業，且是唯一提出「關於中國及競爭」相關問題的公司。從2018~2022年，美光向美國政府部門提交超過170個遊說內容，其中，關於貿易、知識產權、與中國競爭等內容，幾乎全直指中國；此外，與中國高度相關還包括技術、製造、移民內容等，根據統計，美光與中國相關的遊說內容占比高達67%。

而美光積極遊說也獲得成果，2018年10月，美國商務部宣布出於維護國家安全的考量，將對福建晉華積體電路有限公司列入出口管制實體清單，其後美國半導體設備廠商進駐福建晉華的人員全部撤出；2022年，長江存儲未能成功打入蘋果供應鏈並被美國列入實體清單，等同中國記憶體產業被全面制裁。

此外，在美國政府不斷推進與中國脫鉤戰略時，美光也是首個公開在中國裁員、關閉業務部門的半導體公司。2022年1月，美光證實將關閉上海DRAM部門，並解散包括150員工的業務團隊等，將原本業務移轉到印度、美國。

但美國在防堵晶片被中國軍方使用上仍面臨挑戰，根據《華爾街日報》報導，中國頂級核武研究機構「中國工程物理研究院」（CAEP），雖然自1997年被列入美國出口黑名單，但在過去兩年半中，該機構一直在使用美國公司生產的晶片。