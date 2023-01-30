去年國慶受邀來台掀起「橘色旋風」、綽號「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，在今年除夕應文化總會邀請，再度於春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》演出，而文總今（30）日也發布了「橘色惡魔」表演的完整影片。

「橘色惡魔」成員收看《WE ARE》節目。（圖 / 文總提供）

今天是開工日，文總也送上了「開工驚喜包」，上傳「橘色惡魔」在《WE ARE》所表演曲目的完整影片，並指出完整內容可在一年內，於文總臉書和YouTube頻道重複觀看。

文總表示，《WE ARE》播出後，受到了觀眾與網友們的熱烈討論，而在這次的「驚喜包」中，除了已在節目中播出的3首曲目，更新增了〈September〉和〈Memories of You〉，要祝福粉絲和觀眾元氣滿滿。

橘高校吹奏樂部3月演出資訊。（圖 / 文總提供）

另外，文總提到，京都橘高等學校吹奏樂部在社群平台上發布，他們即將在3月25、26日，於京都羅姆劇場舉行定期演奏會。文總說明，本次演奏會將從2月12日起開始售票，並分為現場觀賞與線上直播兩種票，海外也可購買，「表演場地可容納2千人，但線上則不設票數上限」。

文總強調，本次公演的119、120、121期成員，就是去年國慶來台，以及參與台灣除夕《WE ARE》演出的學生。