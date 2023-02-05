Lee Hi帶來〈BREATHE〉等多首代表作。（Wonder提供）

韓國嘻哈音樂廠牌「AOMG」旗下藝人Simon Dominic、Loco、Gray、Lee Hi（李遐怡）、WOO（禹元才）以及偶像男團「GOT7」成員金有謙（YUGYEOM）今（5日）將「AOMG World Tour 2023 Follow The Movement」亞洲巡演最後一站移師到新北工商展覽館舉行，6人輪番上陣演唱60首歌曲，4小時的演出讓台下3500名粉絲看好看滿。

演唱會於晚間6點準時開唱，由WOO打頭陣，他笑說，看到台下這麼多粉絲心情很好，本來有很多話想說，但上了台就忘光了，表示自己只有唱AOMG的亞洲巡迴，所以這是自己的最後一站，還開自己玩笑「我學中文是吊車尾的，我會講的只有『我愛你』、『謝謝』」，也不忘在喝水時問翻譯怎麼唸「水」的中文；Lee Hi則帶來〈BREATHE〉等多首代表作，她也表示自己是第一次來到台北演出，希望能聽到大家的尖叫聲，現場還將毛巾丟向台下送給歌迷。

Loco害羞秀中文自我介紹。（Wonder提供）

輪到Loco，一開場就害羞秀中文喊「我叫Loco，我是Loco，很開心見到你們」，接著感性表示，「我2年前剛退伍，還在適應社會生活，所以這2年活動比較少，好像有些人不認識我，但我今年會有很多音樂、影片和演出，請大家期待。」發現台下有不少粉絲聽得懂韓文，他還再度用中文表示「很高興」，相當賣力演出的他，更在演唱到最後2首歌時，先是脫掉外套，再脫掉裡面的白色背心，大秀與娃娃臉相當反差的精壯胸肌與腹肌，更狂對台下灑水，讓現場氣氛嗨到最高點。

Loco相當賣力演出，脫衣大秀精壯胸肌與腹肌。（讀者提供）

Gray也秀了中文大喊「台北」、「讚」，並表示自己好久沒有來到台北了，昨晚有去吃了麻辣鍋，「原來可以調整辣度欸，不過最後太辣了」，而準備演唱倒數第2首歌時，他發現台下有粉絲不舒服，立刻表示「我們演出中斷一下」，看到粉絲無大礙後，才放下心來，並說「雖然看到大家享受舞台的樣子很棒，但能互相保護彼此的話，就更感謝了，也謝謝你們剛剛有告訴我，如果還有再發生的話，一定要趕快告訴我們」。

有謙當起暖男問現場粉絲「大家腿不痠嗎」。（Wonder提供）

有謙離開老東家JYP娛樂後，選擇加入AOMG，今天看到台下仍有多位鳥寶寶（GOT7官方粉絲名）舉著應援手燈前來支持，讓他相當感動，表示「因為你們在很幸福」，一上台也不忘先用中文介紹「我是有謙」，更當起暖男問現場粉絲「大家腿不痠嗎？」還用中文問「沒關係嗎？」也一直跟著翻譯學喊「有一樣的吧」、「非常非常棒」 、「大家好嗎」、「謝謝你們」的中文，讓台下粉絲直呼可愛，師兄Loco、Gray、WOO也接連出場力挺與他合唱。

6人最後與辛苦站整場的DJ大合照，為演唱會劃下完美句點。（讀者提供）

演唱會最後的高潮就是6人大合唱，為AOMG台北同時也是亞洲巡迴演唱會劃下完美句點。而演出前1天抵台後，除了先去大嗑麻辣鍋外，金有謙還很應景地在元宵節逛台灣燈會，昨不忘在IG曬出2張自己在台北街頭的照片，可以看見他在公雞、孔雀造型燈前面拍照，讓粉絲又驚又喜。其他人也各自行動，不忘把握時間去逛逛台北101和國父紀念館。而今天演出前，寵粉的他們也先和購買VIP票區的歌迷分組合照，演出結束後還親民地下台幫多位粉絲簽名。他們預計明天離台，班機不公開。