具俊曄還加碼帶來DJ秀。（寬宏藝術提供）

百老匯必看劇目《極限震撼》大年初一起於台北小巨蛋登場，今（25日）特別邀請「國民姊夫」具俊曄共同參演，第一次在台灣過農曆年的他，除了享受年夜飯和發紅包的習俗，更在大年初四加入《極限震撼》演出，用阿根廷舞蹈和DJ秀為演出注入不同的驚喜，他更爆料幕後趣事：「他們原本想讓我戴假髮表演，我說不行因為我是光頭，大家會不認得我。」

來自阿根廷的《極限震撼》以顛覆感官，粉碎現實的束縛，展現力量與藝術的震撼魅力，不斷征服人體的感官極限。具俊曄剛接收到這個演出時，因為很久沒有跳舞相當擔心，加上團員還沒抵達台灣，所以只能自己先看影片學習。雖然一開始有些緊張，但在馬不停蹄地練習下，能夠慢慢熟係阿根廷舞蹈的節奏，首次與《極限震撼》團隊合作，具俊曄從小年夜開始到大年初四正式演出前不斷練習，雖然很累但也很開心，除了合作舞台，他還加碼5分鐘的DJ秀，一出場便令全場沸騰。

具俊曄也開心直呼，第一次在台灣過年就留下美好回憶，到了小S家吃年夜飯，但這次韓國家人沒有來台一起過年，「我為大家煮韓國料理，有烤肉和炒菜」，還有包紅包給徐媽媽和家裡的孩子，自己也有收到，不方便透露實際金額，最喜歡的年夜飯則是徐媽媽包的水餃，「不過水餃裡沒放錢幣」。

《極限震撼》自大年初一至今已開演4場，口碑如潮，今日的演出也吸引眾多藝人前往朝聖，壞特、林志炫、林采欣、楊千霈、關詩敏、許書豪等藝人。接下來演出日1月27日至29日，胡宇威、U：NUS及博恩將連續帶來精彩的演出，購票請洽寬宏售票、全台OK、萊爾富便利商店。