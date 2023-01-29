白種元在韓國是擁有多個連鎖店品牌CEO。（中天綜合台提供）

白種元（左起）、吳代煥、安普賢、DinDin4人各自背上不同特色背包上山下海，做出指定料理。（中天綜合台提供）

韓國極限挑戰料理節目《背包廚神白種元》。（中天綜合台提供）

韓國極限挑戰料理節目《背包廚神 白種元》今（29日）晚間8點將在中天綜合台開播，由韓國廚神白種元領軍，帶著演員安普賢、吳代煥以及參與《兩天一夜》的DinDin等，4人組成極限料理外燴廚師團，各自背上背包，接受來自各地的委託，在限定食材與時間內做出指定料理，白種元說：「很喜歡這種緊迫、無法預知的任務。」

白種元收到節目邀約非常開心，因為之前在節目中都是以評審、料理老師或美食專家的身份現身，這次化身「極限大廚」回歸廚師親自下廚，背著背包爬山、坐船、來回奔波烹調料理，但在第一次拍攝後白種元的心得竟是：「以為會很好玩，但沒有想到身體竟然會那麼累。」

曾演出《柔美的細胞小將》的安普賢非常喜歡露營，笑說：「剛接到邀請時以為是露營節目，我很喜歡白種元老師，所以很高興能一起拍攝節目並跟他學習。」即使不擅長做菜，他在節目中認真、重視細節和食物擺盤，獲封「細節普賢」稱號。

團員接下的第一個任務是到學校幫摔角社同學做晚餐，因為鄉村裡沒有速食店，僅有的PIZZA店也已倒閉，所以教練想讓學生也能享受美食，所以提出「吃到飽的速食店」的請求，讓4位團員覺得很具挑戰，白種元也立馬打起精神，開始分配任務，並在限定時間內完成。

《背包廚神 白種元》以廚師白種元為首，4人出任務時會背著4種不同特色的背包，在各地執行外燴任務，相處過程團員也曾起過爭執，也有特別來賓應援，像是義大利米其林廚師Fabrizio Ferrari及神話Andy等，錄影過程激盪各種火花，相當有趣。《背包廚神 白種元》每周日晚間8點在中天綜合台播出。