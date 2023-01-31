李明川（右）上張棋惠的《樂來樂好吃》節目秀廚藝。帽筆生花工作室

知名造型師李明川在YT頻道《李明川在這啦》新單元「我想有個家」，前往「乾媽」張棋惠新家，李明川透露他去年換了新房，在挑選傢俱時，多虧張棋惠協助他跟許多廠商爭取折扣，幫他省下近百萬元預算，「直接拜你當乾媽了。」張棋惠也笑回：「那你還不趕快包紅包給我？」

此外，李明川也說在他亟思轉型時，張棋惠主持的《樂來樂好吃》二話不說邀請他，讓他以「阿川師」身分上節目，也是該節目第一個非職業廚師來賓，這份友誼讓李明川銘感於心。

張棋惠為了和老公阿龍、女兒阿寶共築溫馨的愛巢，3年內看了100多間房，從什麼都不懂的房產小白，到現在可以自信地說：「現在只要看到照片，就知道要不要花時間去現場看。」因此，她認為看房的第1個point就是「多看」，她說：「我看過很多圖文不符的，房子照片都會修圖，跟我們人一樣。」考慮到孩子的上學需求，張棋惠看屋的第2個point是「學區」、第3點則是「屋齡」。

張棋惠回憶，最高紀錄曾經一天內看了11間房，從早上10點多看到晚上6點多，邊看屋的過程邊預約下一個房仲，李明川聽後瞪大眼睛，不可置信的說：「我買房子，從來沒看超過10間。」她提醒想買房的朋友不要急，買房要緣分：「是房子挑我們。」像她現在的家，是當初在網路上看到預售屋廣告，她把連結傳給老公後，他沒看，結果幾個月後他竟然滑到同一個連結傳給她，兩人才發現彼此都看上這間房，去現場實地看了兩次就決定買了。

對於每一個「想要有個家」的朋友，踏入演藝圈23年、前兩年終於和老公買了第一個房子的張棋惠建議：「好好努力工作賺錢，從年輕的時候開始存頭期款，還不夠款項沒關係，可以慢慢看房子，就會有目標。」