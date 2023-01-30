魏葒縈努力揮別情感陰影，許願新年要找回自己。（陳俊吉攝）

鄭亞（右起）和廖奕琁都是日本媳婦，分享新年展望，左為賴郁庭。（陳俊吉攝

雷嘉汭今亮麗開工，分享過年趣事。（陳俊吉攝）

李沛旭去年升格人夫，今他參加開工儀式，自嘲43歲才體驗許多第一次，今年過年他第一次帶太太回家拜祖先、第一次跟太太回娘家，透露有包紅包孝敬岳母，至於「安太座」的紅包，他趁機放閃幽默回：「過年給她我整個人生。」

被問回婆家有幫忙洗碗嗎？他自豪說：「做家事是平常就會做，不是只有岳母在才要做。」這次回老婆家過年有被催生？他則很哲學的回覆：「生命自然而然會帶我們去要去的地方。」

李沛旭在賀歲片《我的婆婆》裡的戲分因片長關係遭剪光，他完全不難過，「拍電影是其次，挺老友鄧導才是主要。」也透露今年將端出戲劇作品，是一位相識20幾年的導演致電邀約，他二話不說答應，讚作品是精緻大戲，和師妹魏葒縈將有精采搭檔戲。

魏葒縈去年遭龍語申痛甩，今她坦言內心仍有陰影，表示感情的變化太巨大，情變當下發生不能置信的事情，「我發現自己沒有那麼了解所有狀態，但沒有情傷，反而有解脫的感覺。」現階段她還沒有準備迎接新感情，想跟毛孩們好好生活，重新找回自己。

廖奕琁和鄭亞都嫁做日本媳婦，只是廖奕琁和老公都在台灣打拼，鄭亞則和日本尪分隔兩地。廖奕琁透露女兒已經1歲7個月，卻因為疫情關係從未回過日本，和公婆仍是網友，這次年後就算要忙舞台劇演出，仍預計和公司爭取至1、2個星期的假，帶女兒去日本和爺爺奶奶見面。

鄭亞今年過年則和老公分隔兩地，和台灣家人一起過年，她透露即將邁入30歲，原本計劃30歲能夠有小孩，只是現在和老公遠距離，她說：「如果今年能生小孩就會生，一切隨緣。」而雷嘉汭過年時穿一身紅打麻將，手氣特別旺，第一天贏了1萬塊，只不過隔天立刻輸了9000元，豁達地說：「打麻將就是這樣來來去去，跟人生一樣。」