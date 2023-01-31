戲劇男神劉以豪日前獲國際時尚名牌Louis Vuitton邀請，前往法國參加巴黎時裝周，對於第一次來到巴黎觀看時尚大秀，劉以豪雀躍不已：「 非常驚喜又驚訝！完全顛覆之前參加時裝周的感覺，這是一個非常新的體驗 ！」英文超級流利的他，在接受各大國際媒體訪問時對答如流，也展現語言專業又國際化的溝通能力。首次受邀成為看秀嘉賓的他，不僅備受關注，還登上LV的官方IG和YouTube轉發刊登 ，更登上時尚雜誌指標Vogue法國版轉發報導。

劉以豪帥氣出席巴黎時裝周。（劉以豪工作室提供）

此行劉以豪與團隊在法國待了一個星期，笑稱吃了滿多美食，包括著名甜點店的馬卡龍、蛋糕，還品嚐了人生第一次的米其林三星餐廳，他朝聖後形容：「原來吃飯有那麼多禮節、注意的事情，每道食物都非常特別、精心製作，喝了紅酒、白酒搭配牛排，但有時候還是會想念熱食，吃吃火鍋、拉麵來暖胃。」至於觀光景點，他笑回，有遠遠地看著巴黎鐵塔，1小時閃一次燈時，真的很漂亮！

劉以豪帥氣出席巴黎時裝周。（劉以豪工作室提供）

結束法國工作，劉以豪回到家剛好是農曆除夕的早上，趕緊協助打掃神桌後， 跟家人團圓吃年夜飯，家中更播放喜慶的音樂充滿年味，初二時全家人走春上 山去露營，當時剛好遇到過年低溫寒流來襲，體感溫度是零下負2度！他當時開玩笑對著媽媽說，我們這到底在幹嘛？簡直像是極地裡求生存！與家人們團聚3天才結束露營，「這是我人生中度過的最寒冷的新年，但挺開心的」。

目前劉以豪已返回工作崗位，在大年初六就正式開工進劇組，正在拍攝的芒果TV 新戲《珍品》是一部懸疑片，將與郝蕾等厲害前輩演員飆戲合作，他興奮說 ，這題材是我一直想接觸嘗試的，希望帶給大家不同感覺，可以跟著故事慢 慢推進、感受，很期待跟導演、團隊合作，相信推出時會是不同樣貌，希望大 家可以一起期待。

新戲《耀眼的你呀》目前在浙江衛視及愛奇藝熱播，對於今年工作規劃，劉以豪期許先完成手邊的新戲拍攝，有機會也希望爸爸媽媽可以到重慶找他玩；他期許好好地在這工作狀態裡衝刺，期待好劇本來挑戰，也想學習語言、自由潛水、音樂相關，「過好今天、不為明天擔心，未來有太多不確定，過好現在，這也是我的學習」。