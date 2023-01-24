2003年經典偶像劇《海豚灣戀人》捧紅主角群，張韶涵、林韋君、霍建華、許紹洋和徐潔兒（徐婕兒）等人，當年主題曲至今都還是KTV夯歌，可見人氣有多誇張。林韋君近日曬出一張合照，勾起許多粉絲回憶，原來過了20年她與徐潔兒感情依舊，2人凍齡美貌更不輸當年，讓網友都看呆。

林韋君21日在社群分享近況，上傳與徐潔兒的合照，透露兩人感情有多好，「疫情把我和好姐妹同居人#徐潔兒分開3年，今年終於再相聚了」，她更形容她們是「海豚灣姐妹」，能在除夕當天合體十分開心，也不忘祝大家都能和親愛的、重要的家人朋友團聚，「闔家平安、新年快樂！」。

畫面中林韋君與徐潔兒穿著都很休閒又不失時尚感，兩人也是44歲同齡好友，但她們狀態保養得極好，和當年根本沒有差很多，讓許多粉絲都大讚，「天啊，珊妮和曼青，好喜歡《海豚灣戀人》」、「2女神怎麼都不會老，看起來好青春」。

而不少網友許願兩人趕快再合作，更好奇徐潔兒這些年去哪了，林韋君一句話透露徐潔兒工作超忙碌，「她初一就要回去工作了」；原來徐潔兒在2009年就把工作重心移往大陸，光是2022年就參與6部戲劇演出，還有超過10部戲劇仍待播中，可見她事業做很大。