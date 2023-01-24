「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府，大年初一在五王殿前抽出「唐太宗令武媚娘賞花」的國運籤，籤詩內容為「于今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」，對此，知名作家苦苓也從字面作出一番解釋，強調「可能開創一番新局面」，引起網友熱議。

南鯤鯓代天府舉行抽國運籤儀式，第2支籤以5聖筊抽出國運籤「唐太宗令武媚娘賞花」，知名作家苦苓表示趁著過年湊熱鬧解籤，他表示籤詩寓意投射到國運上，意謂著目前狀況不佳，但是一句「于（同於）今此景正當時」，意謂好的機會即將到來，接著指出「若能欲得春色到」此句話，代表著若能把握稍縱即逝的時機，絕對能從低谷中翻身，意謂著新的一年雖有點辛苦，但若能及時把握，還是能開創新局面，強調「可以對國家的運勢如此期待」。

至於台南保安宮國運籤「一心雖念馬行遲，扁舟欲渡遇風時，等待明朝波浪息 ，還君自在任遷移」，苦苓表示雖急著達到前方目標，但眼見有困難擋在前頭，其實不必急於排除，只要待時機到來即可解決，等待不利狀況過了，就能照原先心意自由發展，綜合來說今年國運就是「很有希望，不用著急，好好把握，就能成功」，更不忘向所有人喊話：「大家一起努力吧」。

廟方當下抽出時指出這支籤，指出台灣民生經濟將會向上發展，往好的運勢方向走，接著調政府只要把經濟顧得好，人民就會感受到，代表國家興榮時機即將開始，至於這支上上籤籤則是五王給人民的鼓勵，暗示所有人未來會朝好的方向走。