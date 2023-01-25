春節前夕，行政院長蘇貞昌請辭，總統府將啟動內閣調整作業，目前已決定由陳建仁接任行政院長，年後的行政院應有一番新氣象。但能否期待如南鯤鯓代天府國運籤言：「一灑清吉脫塵埃」呢？關鍵恐怕就在「春色」到不到得了。新內閣真能注入讓台灣回春的元素嗎？其實，故宮院長人選及「蘭千山館」寄存續約，就是很好的觀察點。處理得好，善意不證自明。處理不好，冰雪恐不易消融。

眾所周知，台北故宮博物院匯集宋、元、明、清千年來累世的珍藏，是中華物質文明重鎮。這些珍品大都來自北京故宮，民國20年九一八事變爆發，為謀文物安全，文物開始流離遷運，從北京到西南，由南京到台灣，迢迢萬里，最後才平安存放於台北故宮。無論是薄如紙片的宋磁、沉重易碎的青銅器…，老故宮人皆以最紮實的包裝捆裹，最謹慎的護送原則，讓古物毫髮無傷地安抵台灣。

國寶來台，本是歷史悲劇造成的偶然，不料卻因此避開了10年文革的浩劫。因此，當台北故宮博物院以無微不至的呵護，向全世界展示中華文化的深邃與精緻時，不但站穩了道德的正當性，也讓世界知道中華文化正統在台灣。理論上，只有具備這種認知，熱愛且能護持故宮者才有資格擔任故宮院長，但事實並非如此。

蘭千國寶必須留故宮

吳密察以台灣史專家身分擔任故宮院長後，行事頗多爭議。他主張將故宮博物院三類主要收藏（文獻、書畫、器物）分散三地，且支持把故宮改隸文化部，降級為地方博物館。他又罔顧書畫脆弱易損本質，在未換取日方對等交流下，就讓顏真卿〈祭姪文稿〉及蘭千山館法書等重寶，冒險赴日展出。更輕忽文物維護的重要性，只擴編規畫研究人員名額，卻縮減實際照顧文物的職工名額，間接導致乾隆青花花卉盤摔破事件。最啟人疑竇的是，竟然主動通知蘭千山館文物所有人，告知「寄存」合約到期，請他們拿回去。

「寄存」是世界各大博物院典藏品來源之一，性質接近歐美所謂的「長期借展」，最大的風險是寄存人要求索回。至於館方主動要求寄存人把重要典藏拿回去，實聞所未聞。何況蘭千文物著實豐富並彌補了故宮珍藏多屬宮廷之偏，如褚遂良〈黃絹本蘭亭〉及懷素〈小草千字文〉都有文化教育上無法取代的價值。晉王羲之《蘭亭序》天下行書第一，但已殉葬昭陵。流傳臨本主要有二：一是唐歐陽詢手摹並刻石的《定武蘭亭》，一是褚遂良〈黃絹本蘭亭〉。定武本渾樸敦厚，褚本清朗秀勁，並存故宮，實學者之幸。《小草千字文》則是懷素晚年代表作品，書法由驟雨旋風轉到古雅平淡，結構卻又千變萬化，法度具備，更是學習者的重要範本。所以蔣復璁、秦孝儀兩位院長，想方設法也要留住蘭千山館珍藏。

民國58年，蔣復璁院長知道「蘭千山館」主人林柏壽先生心悅博物院文物收藏的軟硬體條件，卻又擔心來日故宮國寶重返北平時，蘭千文物必須隨行離台，為留住這批珍藏，蔣院長遂開「寄存」的先例，用4個櫃子「寄存」蘭千書畫219件、古硯109方。53年來故宮借蘭千文物之力，研究及策展無數。林先生過世後，遺囑執行人辜振甫先生曾有收回之議。秦孝儀院長表示絕對會信守承諾，但希望家屬能先找到恆溫、恆濕、安全的庫房後，再辦理手續領回。領回之前，故宮仍願意代為保管並義務協助散落在外的蘭千文物。秦院長的誠意換來蘭千文物續存故宮，還加碼收到林府第二代寄存的《華喦寫生冊》。

讓文化教育回到正軌

美國博物館界有句名言：「若藏品是博物館的心臟，教育則為博物館的靈魂。」蔣、秦兩位院長在蘭千山館寄存上做了很好的示範。如何「一灑清吉脫塵埃」？就從故宮做起吧！選一位適才適所的院長，簽下蘭千山館續存的合約，讓文化與教育回到正軌，這就是台灣2023春臨人間的起手式！