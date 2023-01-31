行政院長陳建仁組成新內閣團隊，挨批「敗選者聯盟」，遭質疑有政治酬庸之嫌。對此，高雄市長陳其邁今（31）日以過來人身分說，面對在野黨冷嘲熱諷的言語，希望行政院要忍辱負重，化為前進的動力。

陳其邁今表示，給予陳建仁院長及內閣團隊最大的祝福，也希望很謙虛地面對民意，來解決民眾的各項困難，尤其後疫情的紓困，包括中小企業、商家、年輕人等受影響，希望能減輕民眾的負擔。

不過，府院黨近日進行人事調整，遭外界質疑「敗選者聯盟」又來了，有政治酬庸之嫌。陳其邁也以過來人心情提到，他在2018年當時入閣擔任副院長，國民黨也是冷嘲熱諷說是敗選者聯盟，「這種在野黨的酸言酸語，我覺得行政院要忍辱負重」，解決民眾困難，這個是行政院應該要做的事情。

陳其邁強調，他也相信以陳建仁院長，身為虔誠的天主教徒，個性非常溫和、謙虛，一定會順應民意，讓民眾過好生活，因此呼籲不必理會這種不必要的在野黨言語，反而應該當成前進的動力，更努力做事來證明給所有的人民，讓大家日子生活得更好，這個才是重點。